Konya'da gece eve giren hırsız kadını bıçakladı! Çocukların çığlığı ile son buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya’nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay korku dolu anlara neden oldu. Bir apartmanın birinci katında oturan 37 yaşındaki Hatice Kar, balkona tırmanarak eve giren kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkona tırmanarak eve girdi. Bu sırada gelen sesler üzerine uyanan Hatice Kar, şüpheliyle karşılaştı.

Odadan çıkmak isteyen şüpheli, yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Hatice Kar'ı boğazı, bacağı ve elinden yaralayan şüpheli, evde bulunan çocuklarının çığlıkları üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

