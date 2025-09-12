Konya'da Hacı Mustafa Camii'nde tedirgin eden durum!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya Ereğli'deki Hacı Mustafa Camii'nde yaşanan bir durum, mahalle sakinleri ve cemaat arasında endişe yaratıyor.

Vedat MEDET YILDIRIM - KONYA / YENİÇAĞ

Cemaat üyeleri, caminin tuvaletlerinde sık sık uyuşturucu kullanımıyla ilgili olabileceği düşünülen şırınga ve kan izlerine rastladıklarını belirtiyor.

Bu durum, özellikle gençlerin cami tuvaletlerini uygunsuz amaçlarla kullandığına dair iddiaları gündeme getirdi. Cemaat, başlangıçta ara sıra karşılaştıkları bu manzaranın artık neredeyse her gün tekrarladığını ifade ederek yetkililerden bir çözüm bulmalarını bekliyor. Yaşanan bu olaylar, cami cemaatinin huzurunu bozduğu gibi, aynı zamanda halk sağlığı ve güvenlik konularında da ciddi endişelere yol açıyor.

