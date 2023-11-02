Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi önü Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 42 AED 871 plakalı hafif ticari araç, annesi ile birlikte yolun karşısına geçmek isterken birden yola fırlayan 3 yaşındaki E.B.’ye çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Küçük çocuk kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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