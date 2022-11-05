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Konya’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:31
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Konya’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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İHA'nın haberine göre; Kaza, dün akşam Adana-Aksaray E-90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.’nin kullandığı 79 AAF 256 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Y.N. idaresindeki 34 HR 8379 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ebucemil olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve diğer yolcular olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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