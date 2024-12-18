Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı. Akaryakıt istasyonunda soygun yapmayı planlayan şüpheli polisi görünce paniğe kapılıp elindeki tabanca ile rastgele ateş açtı. Ekipler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde takibe aldığı istasyona sabaha karşı soygun için gelen şahsı fark eden çalışanlar acil yardım butonuna basarak emniyetten yardım istedi. İhbar üzerine çevrede bulunan ekipler akaryakıt istasyonuna sevk edildi.

Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Polis ekiplerini fark eden şahıs istasyondan kaçmak için yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu sırada bir polis aracına da kurşun isabet etti. Bunun üzerine polis ekiplerinin karşılık verdiği olayda şüpheli bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

YARALI YAKALANDI

Yaralı şüpheli M.A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

Konya’da hareketli saatler: Soygun için girdi kaçmak isterken polise ateş açınca vuruldu

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