Konya’da husumetli cinayeti. İş yerini basıp vurdu

Kaynak: İHA
Konya’da husumetli cinayeti. İş yerini basıp vurdu
Konya’da bir şahıs husumetli olduğu oto tamircisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan D., daha önceden aralarında kavga nedeniyle husumet bulunduğu aktarılan Mehmet Yıldız’ın oto tamirhanesine geldi. Burada iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi sonrası Ramazan D. yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş edip olay yerinden kaçtı.

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AĞIR YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

Mehmet Yıldız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Diğer yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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