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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 07:22
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza saat 20.50 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya Adana Karayolu üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Koçak idaresindeki 42 ABD 736 plakalı Ford marka otomobil ile E.O. yönetimindeki 33 END 32 plakalı Audi otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 33 plakalı otomobilde bulunan S.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hakan Koçak, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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