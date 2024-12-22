Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 42 K 8549 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 JY 4588 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 34 JY 4588 plakalı otomobil önce elektrik direğine daha sonra ise bir akaryakıt istasyonun reklam panosuna çarparak durabildi. Kaza sonrası 34 JY 4588 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken diğer araç sürücüsü M. E. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E. sağlık ekipleri tarafından burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan diğer araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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