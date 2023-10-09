Konya'da iki otomobil çarpıştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da iki otomobil çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 42 B 7350 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde A.K. idaresindeki 42 ABJ 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı devriye görevini icra eden bir polis ekibi tesadüfen görerek durumu bildirirken, yaralılara da ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

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Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 42 B 7350 plakalı araçtaki sürücü H.S. sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi neticesinde çıkarılabildi.

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TABURCU EDİLDİ

Kazada, 42 B 7350 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Ş.S., A.P., A.D.S., N.S., Ö.S. adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.S. tedbir amacıyla götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra taburcu edildi.

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Yaşanan kaza nedeniyle Yeni Konya Antalya kara yolu üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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