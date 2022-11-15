İki traktör römorkunun arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde ailesiyle pancar sökmeye giden Hasan Eymen Ergen, traktöre takılmaya çalışılan iki römorkun arasına sıkıştı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ergen'i Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada ilk tedavisi yapılan Ergen, daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ergen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)