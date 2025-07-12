Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

Konya’da sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, yaşam mücadelesini kaybetti. İlginç bir tesadüf Taşkın’ın ağabeyi de 15 ay önce okulda vefat ettiği öğrenildi.

Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde bir İlkokulda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı.

Okuldaki öğretmenler, Taşkın'a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞABEYİ DE 15 AY ÖNCE OKULDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yusuf Taşkın'ın ağabeyi 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yusuf Taşkın'ın cenazesi bugün Akşehir ilçesi Altuntaş Mahalle mezarlığına defnedilecek.

Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

Konya’da ikinci şok! Aile okulda ikinci evladını kaybetti

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