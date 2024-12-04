Konya'da ilaç kaçakçıları yakalandı

Konya’da, ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinden piyasaya süren kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kiraladığı depoya yapılan baskında, piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaçları kendisinin ürettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı bir depo kiralayan 43 yaşındaki E.U.'nun, ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinden piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, E.U.'nun kiraladığı depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 825 bin adet ilaç ele geçirildi. E.U.'nun, ilaçları kendisinin ürettiğini iddia ettiği öğrenildi. Piyasaya sahte ilaç sürmeye çalışan E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.