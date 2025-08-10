Konya'da ilginç durum! Otomobili gören üstüne imzasını atıyor

Kaynak: İHA
Konya'da kaplama yaptırıldıktan sonra üzerine imza atılan otomobil ilgi görüyor. Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor.

Konya'da yaşayan 25 yaşındaki esnaf Muhammet Çetin, otomobiline kendi çevresiyle birlikte imza atmaya başladı. Çetin'in iş yerinin karşısında duran turuncu renk kaplamalı Honda S2000 Cabrio otomobili ilgi odağı olurken, görenler araca imza atmadan geçmiyor.

2-018.jpg

İmza atma olayı sosyal medyada büyüdü. Aracı kapladıklarını belirten Muhammet Çetin, "Arabanın kaplamasını sökecektik, sırf reklam olsun diye imza için toparladık.

3-014.jpg

Bizim beklentimiz aslında bu kadar değildi, düşüktü ama bu kadar geleceğini bilseydik daha önce yapardık bu işi. Normalde sadece biz kaputta olur diye bekledik.

4-011.jpg

Çok ilgi gördü. Bilmiyorum daha fazla kim imza atmaya gelir. Şu an şehir dışından farklı yerlere çağrılıyoruz. Gider miyiz, gitmez miyiz bakacağız. Vaktimiz olsa inşallah gideceğiz başka şehirlere" dedi.

5-006.jpg

Vatandaşlar ise arabaya imza attıklarını belirterek, ilgi çekici olduğunu, devam edilmesini istediklerini söyledi.

