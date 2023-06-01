Konya'da imam ve eşi, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan imam Hüseyin Çoban (55) ve eşi Mürüvvet Çoban (51), dün akşam evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Konya'da imam ve eşi, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Olayın faili ya da failleri henüz tespit edilemedi.

Olay, dün akşam saatlerinde İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak'ta meydana geldi. İmam Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban ile bir süredir irtibat kuramayan kızları, endişelenerek durumu kayınpederine haber verdi.

Kayınpederi, çiftin yaşadığı eve gittiğinde kapının açık olduğunu gördü. Eve giren kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ı kanlar içinde yataklarında yatarken buldu. Kayınpederinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Çoban çiftinin cesetleri, savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve arkasındaki sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.

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