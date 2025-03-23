Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşüne katılan 16 kişiye gözaltı

Konya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından desteklenen yürüyüşte kalabalığın dağılmasının ardından tekrar izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba ekipler müdahale ederken 16 kişi gözaltına alındı, 1 polis memuru hafif yaralandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle saat 20.30'da Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan Atatürk Anıt alanında toplanan kalabalık, CHP Konya İl Başkanlığına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından kalabalığın çoğunluğu alandan ayrılırken, bir grup ise izinsiz yeniden yürüyüş yapmak istedi. İddiaya göre, polis ekiplerinin uyarılarına dikkate almayan grup dağılmakta direnince ekipler müdahalede bulundu. 16 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru ise hafif yaralandı.