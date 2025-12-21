Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Konya Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında yaşandı.

Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve emniyet ekibi gönderildi.

Ekipler, El Zaid’in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan iş cinayetlerinde artışın temel nedenlerinden birinin “cezasızlık” olduğunu belirten uzmanlar, işçi ölümlerin nedenlerinin altında, işverenlerin gerekli güvenlik koşullarını sağlamaması, ekipmanlarını temin etmemesi ve denetim eksiklikleri kadar, yaşanan her bir ölüm sonrası başlayan hukuksal süreçlerden caydırıcı cezaların çıkmamasının yattığını belirterek yetkililerden 'çözüm' bekliyor.