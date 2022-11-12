İş insanı Önder Çınar'dan annesi adına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi gerçekleştirilen Karatay İlçesi Çayır Mahallesi’nde bulunan bölgede iş insanı Önder Çınar tarafından yaptırılacak olan 11 No’lu Zeynep- Keziban Çınar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası için İl Sağlık Müdürlüğü'nde protokol imzalandı. 11 No'lu istasyonun 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Şehrimizde, Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte güçlü bir sağlık sistemi oluşması adına güzel adımlar atılıyor. İmzaladığımız bu protokolde güzel örneklerden biri olarak sağlık hizmetlerindeki yerini alacaktır” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen protokol imza töreninde yapılacak olan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Koç, güzel ve anlamlı bir hayır hizmeti yapma kararı alan iş adamı Çınar’a teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı’nın, belediyelerin ve hayırsever vatandaşların verdiği destekle Konya’da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam etiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “112 Acil sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza en hızlı ve nitelikli bir şekilde ulaşması ve sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmaya devam ediyoruz. Konya ölçeğinde planlamalarımızı güncelleyerek, ihtiyaç olan bölgelerde 112 istasyonları açtık ve 67 olan istasyon sayımızı toplamda 86’ya çıkarttık. “Bu istasyonlarımız için hazırladığımız 62 projeden, 38’i tamamlanarak yeni binalarında çok daha modern şartlarda hizmet sunmaya başlamışlardır. Diğer 24 projemizden 11’inin inşaatı halen devam etmekte olup, 13 projemizde de protokoller imzalanmış ve inşaatlar başlama aşamasına gelmiş durumdadır” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının türlü fedakârlıklar yaparak vatandaşlara hizmet ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hizmet sunuyorlar. Bizler de onlara sağlıklı ortamlar sağlamaya gayret ediyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

"ANNEMİZİN İSMİNİ TAŞIYACAK PROJE 6 AYDA TAMAMLANACAK"

Hayırsever İş İnsanı Önder Çınar ise, “Şehrimize sağlık alanında katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan belediyemize ve il sağlık müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Annemiz adına yaptıracağımız ve O’nun ismini taşıyacak olan projemizi 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak teslim etmek istiyoruz. Rabbim hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilgili protokol taraflarca imzalandı. Protokol imza töreninde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin’de hazır bulundu. T.C. Sağlık Bakanlığı Karatay 11 No’lu Zeynep- Keziban Çınar ASHİ ismi verilecek olan inşaatın kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor.