Konya'da işçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Konya'da işçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile çarpışarak alev alan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Isparta Kara yolu çevre yolundaki kavşakta bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.'nin (18) idaresindeki motosiklet, kavşakta karşı yönden gelen F.Ü. idaresindeki işçi servisi ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilerek alev alan motosikletten savrulan sürücü ile arka koltukta oturan T.S. (22) yaralandı. Motosikletteki yangına akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaralı T.S. ile sürücü adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İçerisinde çok sayıda işçinin bulunduğu servis midibüsündekiler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

aw550696-01.jpg

aw550696-03.jpg

Son Haberler
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!