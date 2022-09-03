Atatürk’ün ''Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır'' sözü ispatlandı

Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında söylediği ve tarihe kazınan "Bu memleket tarihte Türktü, bugün de Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır" sözü ispatlanmış oldu.

Konya’da, Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait ilk kez ‘Türk’ ibaresinin yer aldığı, Runik alfabesiyle ‘Türkoğlu’ yazan bir yazıt bulundu.

Milattan sonra 10-11’inci yüzyıla ait yazıtın 1071’den çok öncesinde Anadolu’daki Türk varlığının da kanıtı oluyor.

Kazı başkanı Doç. Dr. Işık, “Yazıt, Savatra Antik Kenti’ne ait bir kaleden getirilmiş. Bu kale, Bizans dönemine kadar kullanılagelmiş. Mimari parçasına baktığımız zaman Bizans dönemi templon payesi. Dini yapılar içesinde bulanan bir mimari unsur bu. Dönemsel açıdan baktığımızda milattan sonra 10’uncu 11’inci yüzyıllara denk geldiğini düşünüyoruz. Hem de içerik olarak baktığımız zaman İslam öncesi Türklere ait olan bir yazı olarak da karşımıza çıkıyor. İslam öncesi Hristiyanlaşmış olan Türklerin, burada varlığını ortaya koyan bir emare bu. Dönemsel olarak baktığımızda da Bizans dönemi diyebiliriz.” dedi.

Keşfedilen eserin şimdiye kadar Anadolu’da bulunan ilk Türk yazıtı olduğunu ifade eden Doç. Dr. İlker Işık, “Türkopol yazısının bulunması bizim için çok önemli. Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu’da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde.” dedi.

ANADOLU ESKİDEN BİZİMDİ, ŞİMDİDE BİZİM

Biz Türkler İslam’dan binlerce yıl öncede, Anadolu’yu ve balkanları mesken tutmuşuz. Bugün Roma’dan bize kalan yer isimlerinin büyük bir kısmının Kıpçak ve oğuz lehçelerinde Türkçe isimler olması, tarihin kaydettiği ilk yazılı anlaşma olan kadeş (kardeşlik) anlaşmasının ismi, o coğrafyaya yakın yer isimleri olan Karkamış ve kılkamış isimleri, kılkamış ismi ile müsemma bir yazılı destan olması ve balkanlarda en eski yerleşim yapmış hal olarak Trakların oraya isimlerini vermiş olmaları, atalarımızın binlerce yıl bu topraklarda yaşadığını gösterir.

Roma yıkılmadan öncede, bizzat doğudan gelen Türk ve fars saldırılarına karşı da gene balkanları ve doğu Avrupa’yı mesken tutan kuman ve Kıpçak boylu Türkleri Anadolu’ya iskân eden bizzat roma devleti olmuştur.

Sözün özü, Anadolu eskiden bizimdi, şimdide bizim, bengi ilimiz olarak ebediyen de bizimdir. Zan etmeyin bu sözlerimiz Anadolu içindir. Türk o kadar dar sahaya sığmaz.