Konya’da kaçak içki operasyonu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Konya’da kaçak içki operasyonu

Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içkiye yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada buzdolabı ve mutfaktaki çeşitli yerlerde su şişeleri ve bidonlar içerisinde 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya’da kaçak içki operasyonu

Konya’da kaçak içki operasyonu

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Konya’da kaçak içki operasyonu
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