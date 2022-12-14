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Konya’da kaçak içki operasyonu

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği kaçak içki operasyonunda onlarca litre kaçak içki ele geçirdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:11
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Konya’da kaçak içki operasyonu

Konya’da kaçak içki operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı haksız kazanç ve rekabetin önüne geçmek, devletin vergi kayıplarını önlemek ve halkın sağlığını tehlikeye atanları engellemek için sahte içki üreten ve gümrük kaçağı içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara karşı 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Alkollü içki kaçakçılığına ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonda Konya Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yaptı. Ekiplerin aramalarında 60 şişe alkollü içki, 10 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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