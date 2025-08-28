Konya’da kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Konya'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D., bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

