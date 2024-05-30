Konya'da kahvehanede satırlı saldırı: 75 yaşındaki adam yaralandı

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, H.T. (75) aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen yakını D.A. (77) tarafından satırlı saldırıya uğradı.

H.T. boynundan yaralandı. Kahvehanedeki diğer müşterilerin müdahalesi ve ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.T., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan D.A. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.