Konya’da kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı! İfadesi pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da birlikte yaşadığı Şuayip Demir’i bıçaklayarak öldüren A.K. isimli kadının savcılıktaki soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı A.K ile ilgili hazırladığı İddianamede: "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi "kahveye gitme" tartışmasında araç içinde göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve intihar süsü vermeye çalışan kadın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı kadın hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

aw430251-01.jpg

Olay, geçtiğimiz 11 Şubat tarihinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. gözaltına alındı.

İLK İFADESİ PES DEDİRTTİ: "SABAH KALKTIĞIMDA BIÇAKLANMIŞ HALDEYDİ"

Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz vaziyette bulduğunu söyledi. Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw430251-03.jpg

12 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Katil zanlısı Ayşe K. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Ayşe K.'nin Şuayip Demir'i bıçakladıktan sonra alkol ve uyuşturucu etkisiyle uyuyakaldığı ve uyandıktan sonra olayı fark edip ihbarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, Ayşe K.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenirken, zanlının olayda hayatını kaybeden Şuayip Demir'e olaydan 1 ay önce "Senin hayatını karartacağım" şeklindeki gönderdiği mesajlar da dosyaya eklendi.

aw430251-02.jpg

Son Haberler
FIFA Türk kulüplerinin tepesine karabasan gibi çöktü. 8 takıma birden yasak geldi
FIFA Türk kulüplerinin tepesine karabasan gibi çöktü. 8 takıma birden yasak geldi
Yalova’da drift macerası hüsranla bitti
Yalova’da drift macerası hüsranla bitti
Fatih Altaylı şakasını yapmıştı, gerçek oldu! "Bahçeli'nin bile aklına geldi" diyerek açıkladı...
Fatih Altaylı şakasını yapmıştı, gerçek oldu! "Bahçeli'nin bile aklına geldi" diyerek açıkladı...
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde! (11 Nisan 2025)
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde!
Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...