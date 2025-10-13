Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde oto galericilik yapan Harun Başoğlu, dün akşam saatlerinde "Sütlaç" adındaki köpek yavrusunun kaybolduğunu fark etti.

Sabah saatlerinde köpeği aramaya koyulan Başoğlu, komşu esnafın kanalizasyon borusundan ses geldiğini söylemesi üzerine itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu köpek yavrusunu sıkıştığı kanalizasyon borusundan çıkardı.

- "Yer tespitini 20 metre uzunluğundaki yılan kameramızla yaptık"

Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin müşterisine satacağı aracı tanıtırken gözünün önünden kaybolduğunu söyledi.

Başoğlu, "Oyun meraklısı zaten. Dışarı çıktığımızda iz bulamadık ve kamera kayıtlarına baktığımızda 10 metrekarelik alanda adeta buhar olup uçmuş gibiydi. İtfaiye ekipleri sayesinde köpeğimiz kurtuldu. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konya İtfaiyesi Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Hasan Hüseyin Gültekin de 6 saatlik çalışmayla köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardıklarını söyledi.

İhbarın öğleden sonra geldiğini ve ekiplerle hızlı şekilde olay yerine intikal ettiklerini belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Olay yerine ilk geldiğimizde köpeğin canlı olup olmadığını kontrol ettik. Sonrasında köpekten bir ses duyduk. Sese göre yer tespiti yaptık. 6 saatlik çalışmanın sonucunda KOSKİ ekipleriyle köpeği bulunduğu yerden canlı şekilde çıkarmayı başardık. Yer tespitini 20 metre uzunluğundaki yılan kameramızla yaptık. Bu şekilde minik köpeğimizi çıkardık."