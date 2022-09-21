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Katil 28 yıl sonra yakalandı. FETÖ parmağı ortaya çıktı

Konya’da polis ekipleri 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı’nın dosyasını aydınlattı. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olayı gizleyen zanlının amcasının oğlu FETÖ’den ihraç polis memuruna da işlem yapıldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:21
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Konya'da katil 28 yıl sonra yakalandı. FETÖ parmağı ortaya çıktı

Katil 28 yıl sonra yakalandı. FETÖ parmağı ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, 1994 yılında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi’nde boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı’nın (1940 doğumlu) cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi. 

Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla başarılı operasyonlara imza atan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı ile öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E.’yi takibe aldı. 

Cinayet zanlısının amcasının oğlu olduğu öğrenilen, 2018 yılında FETÖ’den ihraç polis memuru Mustafa E. ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, görüşmelerde zanlı Ahmet E.’nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, FETÖ’den ihraç Mustafa E.’nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

CESEDİ ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

Cinayet Büro ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı görüşmede, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde müstakil evlerinin bahçesine giren şahısla tartıştıklarını, 1997 yılında vefat eden babası ile birlikte şahsı darp ettiklerini ve sonrasında 3 tekerlekli motosiklete şahsı bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti.

 Cinayet zanlısı olan Ahmet E.’ye Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçu Soruşturma Savcısı ve avukatların katılımıyla şahsı öldürdüğü ve cesedini attığı yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan polislikten ihraç olan Mustafa E.’ye ise “Suçu Bildirmeme” (TCK 278 Maddesince) şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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