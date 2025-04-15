Konya’da kaynak yapılan mazot deposu bomba gibi patladı: Usta metrelerce savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’daki bir sanayi sitesinde, mazot deposuna kaynak yapan usta, deponun içindeki mazotun patlamasıyla sarsıldı. Koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtulan ustanın yere savruldu. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Konya'da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kaynak maskesi ile tedbirli olarak çalışan usta olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi.

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

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