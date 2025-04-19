Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da Kömürcüler Sitesi’nde bir iş yerinin deposunda bir yangın çıktı. Kıvılcımlar kömürlere sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde bulunan Kömürcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömür ve inşaat malzemeleri satan iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın iş yerinde bulunan kömürlere de sıçrayarak büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

Konya’da kömür deposu alevlere teslim oldu

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