Korkunç anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde gerçekleşti.

M.Ç. yönetimindeki 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araç, sollama yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeritten gelen M.İ.’nin kullandığı 20 ASJ 036 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yoğun trafikte aynı şeritte bulunan 42 BCH 709 plakalı kamyonete de çarparak zincirleme kazaya neden oldu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir başka aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari aracın sollama girişimi sırasında savrulduğu ve tıra çarptığı net bir şekilde görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.