﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı

Konya'da bulunan bir barınakta bulunan köpeğin kürekle öldürüldüğü anların videosunun ortaya çıkması sonucu gözaltına alının iki kişi tutuklandı.
CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DUYURDU
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Kilik, sosyal medya hesabından Konya'da köpekleri kürekle öldüren belediye çalışanlarının tutuklandığını duyurdu.
Kilik şu paylaşımda bulundu:
"Sulh Ceza Mahkemesi, köpeği vahşice katleden Konya Büyükşehir Belediyesi personelleri Murat Bacak ve Sefa Çakmak'ın tutuklanmasına karar verdi."
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