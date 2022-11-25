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Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı

Konya'da bulunan bir barınakta bulunan köpeğin kürekle öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alının iki kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:42
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Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı

Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
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Konya'da bulunan bir barınakta bulunan köpeğin kürekle öldürüldüğü anların videosunun ortaya çıkması sonucu gözaltına alının iki kişi tutuklandı.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DUYURDU

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Kilik, sosyal medya hesabından Konya'da köpekleri kürekle öldüren belediye çalışanlarının tutuklandığını duyurdu.

Kilik şu paylaşımda bulundu:

"Sulh Ceza Mahkemesi, köpeği vahşice katleden Konya Büyükşehir Belediyesi personelleri Murat Bacak ve Sefa Çakmak'ın tutuklanmasına karar verdi."

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Kelaynak
25.11.2022 19:06
Bugün tutuklanır yarın serbest kalır. İnsanın değerinin olmadığı bu çukurda sokak köpeği nedir ki?  
 
Devran
25.11.2022 18:57
Simdi kamuoyu baskısı var.Yine bu canların kanı yerde kalacak, kürekle vurarak bu canları öldürenler,yarın insanarada kolayca kürekle saldırır ama taş çatlasın 1 hafta sonra dışlardalar.  
 
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