Konya’da korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi 1510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya’da korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Konya’da korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Konya’da korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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