Konya'da korkunç cinayet! Boşandığı eşini öldürüp bıçakla kendini ağır yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da korkunç cinayet! Boşandığı eşini öldürüp bıçakla kendini ağır yaraladı

Konya'da bir kişi, boşandığı 25 yaşındaki eşini götürdüğü sessiz bir arazide arazide bıçaklayarak öldürdü. lay sonrası kendini bıçaklayan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'da oturan Murat U., boşandığı 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı ile konuşmak için mahallede yaşadığı eve gitti. Murat U., eski eşini konuşma bahanesiyle mahalle yakınlarında bulunan boş bir araziye götürdü. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Murat U., önce Bahriye Kalaycı'yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, kendini bıçaklayarak ağır yaralanan Murat U. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanan çiftin 3 yaşında bir erkek çocukları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp bıçakla kendini ağır yaraladı

Konya'da korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp bıçakla kendini ağır yaraladı

Konya'da korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp bıçakla kendini ağır yaraladı

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