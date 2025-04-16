Konya’da korkunç kaza: Otomobil dere yatağına uçtu

Kaynak: İHA
Konya’da korkunç kaza: Otomobil dere yatağına uçtu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Beyşehir Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 42 AKK 108 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezine 5 kilometre mesafe kala kontrolden çıktı.

Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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