Konya'da korkutan deprem (10 Mayıs 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2025-05-10
Saat:04:22:19 TSİ
Enlem:38.02917 N
Boylam:32.57417 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/p7mLgJY7iO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 04.22’de kaydedildi. Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.