Konya'da korkutan deprem (10 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da korkutan deprem (10 Mayıs 2025)

Konya'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve derinliği AFAD tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 04.22’de kaydedildi. Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

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