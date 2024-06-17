Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var

Kaynak: İHA
Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var

Konya’da korkutan bir yangın meydana geldi. Bir marketin deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi belirsizliğini korurken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketin dışında bulunan depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Son Haberler
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi Spor
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı Gündem
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı Yerel Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama Spor
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı Yerel Haberler
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu Ekonomi
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı