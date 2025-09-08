Konya'da Lamine Yamal krizi! Pasaportunu kaybetti

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'nın Türkiye'yi 6-0 yendiği maçın ardından yıldız oyuncu Lamine Yamal pasaportunun yanında olmadığını fark etti.
Yamal, İspanya Milli Takımı'nın stadyumdan ayrılmaya hazırlandığı sırada uzun süre pasaportunu aradı.
Valizini kontrol eden genç yıldız soyunma odasına geri dönerek pasaportunu bulmaya çalıştı. Ancak Yamal'ın pasaportunu bulamadan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndan ayrıldığı ifade edildi.
????ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.— Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025
Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn