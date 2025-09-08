Konya'da Lamine Yamal krizi! Pasaportunu kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Konya'da Türkiye'yi 6-0 yendikleri maçın ardından pasaportunu bulamadı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'nın Türkiye'yi 6-0 yendiği maçın ardından yıldız oyuncu Lamine Yamal pasaportunun yanında olmadığını fark etti.

Yamal, İspanya Milli Takımı'nın stadyumdan ayrılmaya hazırlandığı sırada uzun süre pasaportunu aradı.

Valizini kontrol eden genç yıldız soyunma odasına geri dönerek pasaportunu bulmaya çalıştı. Ancak Yamal'ın pasaportunu bulamadan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndan ayrıldığı ifade edildi.

