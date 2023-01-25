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Maden ocağının konteynerinde patlama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir maden ocağının konteynerinde yaşanan patlamada ağır yaralanan operatör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 20:57
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Konyada maden ocağının konteynerinde patlama

Maden ocağının konteynerinde patlama
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Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında kepçe operatörü olarak görev yaptığı belirtilen 23 yaşındaki Halil İbelek'in bulunduğu konteynerde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbelek, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Halil İbelek, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddialara göre, Halil İbelek'in konteynerde profil kesmek istediği esnada oluşan kıvılcımların içeride bulunan içi benzin dolu bidona sıçramasıyla patlama meydana geldiği öğrenildi. Askerden bir süre önce geldiği öğrenilen Halil İbelek'in mermer ocağında çalışmaya yeni başladığı belirtildi. (AA)

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