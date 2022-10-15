Konya’da makaron baskını

İHA'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir TIR'ı şüphe üzerine takibe aldı.

Yapılan takipte TIR'ın merkez Karatay ilçesi Şekerciler Sanayi Sitesinde bir iş yerine park ettiği tespit edildi. Kaçakçılar, TIR'dan sigara ve makaron indirmeye başlayınca KOM ekipleri şok bir baskına imza attı. 3 şüpheli yakalandı.

İş yerinde, TIR'da ve bir otomobilde yapılan aramada toplamda 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron, 15 bin adet doldurulmuş sigara, 250 paket kaçak sigara ve 2 bin 852 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.