Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Konya polisi, gelen ihbarı değerlendirerek masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. ‘Şah-Mat’ ismi verilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. 74 kadın kurtarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna "Şah-Mat" adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi. 90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi. 915 bin 610 lira nakit Türk lirası, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda bulunan uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

28 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

Konya'da masaj salonlarında karanlık operasyon! Şah'tı şahmaz oldular

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