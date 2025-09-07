Konya'da milli hezimet! İspanya'ya direnemedik

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, grubun favorisi İspanya'yı Konya'da konuk etti. Kabus gibi geçen gecede karşılaşmayı 6-0 kazanan İspanya birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. Bu sonuçla milliler iki maç sonunda üç puanda kaldı.

TÜRKİYE-İSPANYA İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.

TÜRKİYE 0-6 İSPANYA

1' Michael Oliver’ın ilk düdüğüyle karşılaşmaya İspanya başladı.

4' Nico Williams'ın şutunda Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.

6' Gol! Pedri'nin ceza sahası dışından attığı golle İspanya 1-0 öne geçti.

8' A Milli Takımımız beraberlik golüne yaklaştı. Eren Elmalı'nın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

13' Yamal'ın şutunda Uğurcan başarılı.

20' Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya çektiği şutta topu direğe nişanladı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

21' Gol! İspanya Merino'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi.

23' Kenan Yıldız'ın sert şutunda Unai Simon topu çelmeyi başardı.

24' Lamine Yamal net gol fırsatından yararlanamadı.

32' Yamal'ın şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

44' İspanya'da oyuncu değişikliği: Nico Williams sakatlanarak kenara geldi. Yerine Ferran Torres oyuna dahil oldu.

45+1' Gol! Merino kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

İY: Türkiye 0-3 İspanya

A Milli Takımımızda oyuncu değişikliği: Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.

49' Ferran Torres'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta Uğurcan gole izin vermedi.

53' Gol! Ferran Torres farkı 4'e çıkardı.

57' Gol! Merino ceza sahası dışından attığı golle hat trick yaptı.

63' Gol! Pedri'nin golüyle durum şimdi 6-0.

64' Türkiye'de iki oyuncu değişikliği: Mert Müldür ve Eren Elmalı kenara gelirken Ferdi Kadıoğlu ile Zeki Çelik oyuna girdi.

68' İspanya'da oyuncu değişikliği: Pedri yerini Jorge De Frutos'a bıraktı.

68' Türkiye'de oyuncu değişikliği: Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı. Orkun Kökçü kalan bölümde sahada.

73: İspanya'da 2 oyuncu değişikliği: Yamal ve Zubimendi oyundan çıktı. Rodri ve Morata sahada.

82: A Milli Takımımızda oyuncu değişikliği: İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan girdi.

MS: Türkiye 0-6 İspanya