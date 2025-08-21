Konya’da mısır tarlasına giren jandarma zehirli gerçeği ortaya çıkardı

Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ

Uyuşturucunun bir bölümü mısır tarlasında çıktı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

YUNAK’TA EV BAHÇESİNDE KENEVİR

Yunak’ta bir şahsın ev bahçesine kenevir ektiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar, 354 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

HALKAPINAR’DA ARAZİYE EKİLİ KENEVİR

Halkapınar’da bir şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 61 kök kenevir ve 96 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

KARATAY’DA MISIR TARLASINDA ZEHİR ÇIKTI

Karatay’da yapılan çalışmalarda ise 2 şahsın mısır tarlasında izinsiz kenevir ekimi yaptığı belirlendi.

Yapılan aramada 22 kök kenevir, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 49 kurusıkı mermi bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlarda toplamda 1 kilo 196 gram kubar esrar, 437 kök kenevir, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilmiş oldu.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.