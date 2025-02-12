Konya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinden Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 42 AYS 971 plakalı motosiklet seyir halindeyken aynı yönde geri geri gelerek park etmek isteyen M.K. idaresindeki 42 BBC 574 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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