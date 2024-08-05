Konya’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Konya'nın Akşehir Gazi Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı üzerinde aracından inerek karşıya geçmek isteyen A.D.'ye, yol üzerinde seyir halinde olan Recep Yuvalı (18) hakimiyetindeki plakasız motosiklet çarparken, kazada A.D. hafif şekilde yaralandı.

Motorla birlikte sürüklenen Recep Yuvalı ağır yaralanırken, kaza yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahale sonrasında Konya’ya sevk edildi.

Yuvalı, Konya'da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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