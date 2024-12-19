Konya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı var

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.L. (19) idaresindeki 33 LT 997 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K. (57) isimli kadına çarptı. Kazada yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.