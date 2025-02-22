Konya'da öğretmeni sınıfta kana buladılar! Nedeni ağızları açık bıraktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Konya'da okulda sınıf öğretmenini kana buladılar. Korkutan olayda 41 yaşındaki Cihan Güçlü, çıkan silahlı saldırıda yaralandı. Olayın çıkış nedeni ise ağızları açık bıraktı.

Olay, sabah saatlerinde Konya Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı.

okulda-silahli-saldiriya-ugrayan-ogretme-577232-170936.jpg

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

okulda-silahli-saldiriya-ugrayan-ogretme-577233-170936.jpg

YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İÇİN VURMUŞ

Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.

okulda-silahli-saldiriya-ugrayan-ogretme-577234-170936.jpg​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Türk futbolu yasta! Es eslerin efsane amigosuydu
Türk futbolu yasta! Es eslerin efsane amigosuydu
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!
Şüphe üzerine durdurulunca böyle yakalandı!
Şüphe üzerine durdurulunca böyle yakalandı!
Ortalığı karıştıran penaltı: Takım arkadaşları gole sevinmedi
Ortalığı karıştıran penaltı: Takım arkadaşları gole sevinmedi