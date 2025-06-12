Konya'da okula silahlı saldırı! Öğretmene kurşun yağdırdılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da okula silahlı saldırı! Öğretmene kurşun yağdırdılar

Konya’nın Karatay ilçesindeki bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, silahlı saldırıya uğradı. Öz yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybederken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında, okula gelen 1 şahıs eline aldığı tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e art arda ateş etti.

Yaşanan olay sonrası Öz yere yığıldı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşanan olay sonrası 1 kişi gözaltına alırken, okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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