﻿Konya'da orman yangını

Çukuroluk mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Ardıç ve çam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi. (AA)
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