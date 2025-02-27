Konya'da otomobil bomba gibi patladı! 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Konya'da acı bir olay yaşandı. Hastaneden çıkan ailenin aracı bomba gibi patladı. Patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı öğrenilirken olayda 3 aylık bebek Mustafa Çakmak ile teyzesi 18 yaşındaki Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Anne, baba ise yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi.

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Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Konya'da otomobil bomba gibi patladı! 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi

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