Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Kavşağı'nda gerçekleşti.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Edinilen bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 68 EE 858 plakalı otomobil ile H.Ş.'nin kullandığı 42 AYV 534 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, sürücüler ve araçlarda bulunan F.Y., S.Ş., G.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Kazada bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

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YARALILAR ÇIKARILDI VE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından polis ekipleri kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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