Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Kavşağı'nda gerçekleşti.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Edinilen bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 68 EE 858 plakalı otomobil ile H.Ş.'nin kullandığı 42 AYV 534 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, sürücüler ve araçlarda bulunan F.Y., S.Ş., G.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Kazada bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

YARALILAR ÇIKARILDI VE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.