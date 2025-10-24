Kaza, Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgine göre, Emirgazi ilçesinden Karapınar ilçesine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Cumaali Pekince’nin kullandığı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Cumaali Pekince, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan A.Y. ise ağır yaralanarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.